Duitse klimaatactivist wint rechtszaak tegen politie

Een activist van de Duitse actiegroep Die Letzte Generation (vergelijkbaar met Extinction Rebellion, maar dan zonder antisemieten) hoeft een rekening die de politie van Berlijn hem gestuurd had, niet te betalen.

De activiste had zichzelf tijdens een wegblokkade vastgekleefd aan de straat. Nadat de politie hem losgekleefd had, stuurden de Duitse Bromsnorren hem een rekening van 241 euro. De activist ging daar niet mee akkoord en stapte naar de rechter.. De rechtbank in Berlijn oordeelde geruime tijd geleden al in het voordeel van de activist, waarop de politie in beroep ging bij het Gerechtshof in Berlijn-Brandenburg. Ook die stelde de politie in het ongelijk.

In Duitsland is het al een tijdje gebruikelijk dat de politie na acties een rekeningen stuurt klimaatactivisten. In totaal zou het daarbij gaan om ruim 300.000 euro. De politie hoeft dat hele bedrag niet terug te betalen. Lang niet alle activisten hebben bezwaar gemaakt, wat een harde voorwaarde is voor terugbetaling. Bovendien beklemtoont het Gerechtshof dat de uitspraak betrekking heeft op één zaak. In vergelijkbare zaken kan men tot een heel ander oordeel komen.

Bron: taz

Uitgelichte afbeelding: Wegblokkade bij het centraal station van Berlijn (2022) – Door Stefan Müller (climate stuff, 1 Mio views) from Germany – Der Aufstand der Letzten Generation blockiert Straße am Hauptbahnhof, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138309413