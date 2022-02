Duitse heilstaat van antivaxxers in Paraguay

Het land is jarenlang dictatoriaal bestuurd door een Beier met heimwee. Dat Duitse nazi’s naar zuidelijk Zuid-Amerika zijn gevlucht na de Tweede Wereldoorlog is al helemaal geen nieuws. Dit wel:

In een van de armste delen van het Zuid-Amerikaanse Paraguay is een vluchtplaats ontstaan voor antivaxxers en complotdenkers. Een in 2016 opgerichte woongemeenschap belooft mensen te vrijwaren van “socialistische trends in de huidige economische en politieke situatie wereldwijd” en ook van “5G, chemtrails, gefluorideerd water, verplichte vaccinaties en gezondheidsmaatregelen”, zo valt te lezen op de website

Het oord ‘El Paraíso Verde’, oftewel ‘Het Groene Paradijs’, werd ruim vijf jaar geleden opgericht door Sylvia en Erwin Annau, een in Oostenrijk geboren componiste en een belastingadviseur.