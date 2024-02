Duitse Groenen annuleren bijeenkomst na intimidatie door boeren

De Duitse Groenen hebben een bijeenkomst in Biberach (Baden-Württemberg) geannuleerd. Aanleiding is de agressieve stemming bij acties van boeren uit de omgeving. Die blokkeren al sinds vanochtend vroeg wegen in de omgeving. Voor het gemeentehuis werd een grote berg mest gedumpt. Ook werden vernielingen aangericht.

Het besluit van de Groenen werd door de boeren met luid gejuich begroet. Boeren – in Duitsland al net zo’n reactionair zooitje als in Nederland – hebben de pest aan de Groene minister van Landbouw Özdengir, die zijn naam ook nog eens niet mee heeft. De Duitse landbouw moet dringend hervormd worden, maar daar is de agro-industrie het niet mee eens. De regering heeft een deel van de plannen al ingetrokken – een cruciale fout – maar voor de boeren is dat niet genoeg. Die eisen dat álles van tafel gaat.

Bron: t-online

uitgelichte afbeelding: Door Steven Lek – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82771224