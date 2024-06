Duitse agent overleden na aanslag door islamist

De agent die zaterdag in Mannheim door een islamist werd neergestoken, is overleden. Hij werd zaterdagavond geopereerd en vervolgens in een kunstmatig coma gebracht. Het mocht allemaal niet meer baten.

De dader is de 25-jarige Afghaanse asielzoeker Sulaiman Ataee. Ataee kwam in maart 2013 naar Duitsland. Zijn asielaanvraag werd in juli 2014 afgewezen.

Ataee werd het land niet uitgezet – ambtelijke molens – en kreeg vorig jaar een voorlopige verblijfsvergunning omdat hij inmiddels getrouwd was en een gezin had gesticht.

Volgens Welt verspreidde hij op Youtube propaganda van de Afghaanse haatprediker Ahmad Zahir Aslamiyar. Acht jaar geleden deed hij dat voor het eerst, maar daarna volgde een radiostilte van enkele jaren. Enkele maanden geleden werd zijn Youtube-account gereactiveerd en verspreidde hij opnieuw video’s van Aslamiyar. Het account werd gisteren gedeactiveerd, vermoedelijk in opdracht van het OM.

Met het eigenlijke doelwit van Ataee, de extreemrechtse activist/complotdenker/islamcriticus Michael Stürzenberger, gaat het naar omstandigheden goed. Stürzenberger raakte zwaargewond, maar is buiten levensgevaar.

Uitgelichte afbeelding: By Jamie Kennedy – https://www.flickr.com/photos/49283475@N00/7991807923/in/set-72157631548624094/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21421082