Drummer Du Jour: Vinnie Colaiuta

Eén van mijn favoriete drummers is Vinnie Colaiuta. In de lijst van 100 Beste Drummers Ooit staat hij dan ook op de 4e plaats. Als ik, gitarist zijnde, naar een band luister, let ik na de gitarist altijd het eerste op de drummer. Niets fijner dan luisteren naar (of spelen in) een band met een goede drummer, de rest valt dan immers vanzelf op zijn plaats.

Bij jazz hou ik meer van funky ritmesecties dan de klassieke jazzsecties, waar het ritme op de bekkens ipv de trommels zit.

Nu ben ik niet altijd in de stemming voor dit soort muziek, in dit geval van Herbie Hancock, maar zojuist dus net even wel en godjezuschristusnogantoe wat spelen die mensen goed. Drumsolo’s zijn vaak vervelend, maar de solo in onderstaand nummer van Vinnie Colaiuta mijns inzien dus niet. Wat een energie, wat een inventiviteit:

Maar als dit u wat teveel was (dat is het mij meestentijds ook) luister dan eens naar deze bekende hit Seven Days van Sting. Een heel makkelijk in het gehoor liggend nummer, en het loopt zo soepel door. Maar het is wèl 5/4 maat. Dat het zo natuurlijk klinkt is natuurlijk deels de verdienste van Sting, maar ook die van Vinnie Colaiuta die het ritmisch zo doet vloeien, ondanks de behoorlijk ingewikkelde patronen die hij er nog steeds in weet te werken om het interessant te houden.

Hij is ook een van die drummers die de stok in zijn linkerhand nog op de klassieke manier vasthoudt. Ik heb de indruk dat ik die drummers vaak mooi vind spelen, maar ik weet niet of dat een causaal verband betreft. Wat een percussionist mij eens uitlegde: bij een goede drummer lijkt het net alsof de stokken buigen, er is niet zoveel beweging van de armen. Dat zie je bij Colaiuta ook. Hier demonstreert hij op overweldigende wijze in een herinneringsconcert aan een van zijn persoonlijke drumhelden, Buddy Rich, hoe hij ook perfect functioneert in een klassieke big band:

(Foto: By Pierre C.Camera location 43° 44′ 37.2″ N, 7° 25′ 55.2″ E View this and other nearby images on: OpenStreetMap – originally posted to Flickr as Kenny Garrett & Vinnie Colaiuta, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6720290)