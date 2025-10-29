Dronken fascisten steken Tunesische man neer in Dresden

In de wijk Löbtau in Dresden is gisteren een Tunesische man neergestoken. Beide daders werden gearresteerd. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is.

Naar het motief hoeven we niet lang te zoeken. De beide daders zijn eerder veroordeeld wegens ‘politiek gemotiveerde criminaliteit’ en worden ’tot het rechtse spectrum gerekend’. Lees: het zijn gewelddadige fascisten.

Beide mannen zitten nog vast. Een alcoholtest die na het incident werd uitgevoerd, wees bij één van de mannen een waarde van 2,6 promille aan. Zijn medeplichtige wist dat met 3,2 promille nog te overtreffen. Bij twee glazen bier komt een normaal mens ergens rond de 0,5 promille uit. Dergelijke types kennende mogen we er van uitgaan dat ze over een behoorlijke alcoholtolerantie beschikken, dus vermoedelijk hebben ze met zijn beiden een kratje geconsumeerd.

Uitgelichte afbeelding: Löbtau-Dresden – Door Ulrich van Stipriaan – zelf gefotografeerd, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=428534