Oekraïense militairen hebben last van drone-stress of drone-ptss. De kleinste drones vormen nu op het slagveld en daarbuiten in de strijd het grootste risico, zo legt een soldaat op de BBC World Service uit. Je kunt gevolgd en aangevallen worden zelfs in gebouwen. Het hoge, zoemende geluid is waar de individuele soldaat nu het bangst voor is: het volgt je, zelfs tot in je schuilplaats, zo gauw je op een plek bent zonder dekking. Zoals van bomen.

