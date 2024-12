Driekwart van aarde structureel droger dan dertig jaar geleden

Ruim driekwart van het aardoppervlak is tussen 1990 en 2020 structureel droger geworden. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het VN-Verdrag tegen Woestijnvorming (UNCCD).

Met alle regen van de afgelopen weken zou je het in dit deel van de wereld misschien niet vermoeden, maar toch blijkt dat meer dan driekwart van het land op aarde permanent droger is geworden in de afgelopen drie decennia. De VN-wetenschappers achter de analyse zijn bezorgd, want door de droogte is ook de verwoestijning met rasse schreden toegenomen.

Het rapport klinkt behoorlijk grimmig: 77,6 procent van het land op aarde is droger geworden dan in de dertig jaar ervoor en in dezelfde periode zijn de droge gebieden met ongeveer 4,3 miljoen vierkante kilometer toegenomen – een gebied dat bijna een derde groter is dan India, het 7e grootste land ter wereld.