Drie man gedood bij Israelische inval in Balatakamp, diverse huizen opgeblazen

Israel is maandagmorgen vroeg weer het Balata-kamp bij Nablus binnengevallen. Dat gebeurde met een grote troepenmacht, volgens Palestijnse journalisten de grootste tot nu toe. Er waren honderden soldaten, talloze voertuigen en bulldozers mee gemoeid en het bekende tafereel was dat scherpschutters plaats namen op daken terwijl diverse huizen werden omsingeld.

Drie mannen werden tijdens de razzia gedood. Volgens Israel gebeurde dat tijdens een vuurgevecht. Volgens Palestijnse berichten bevonden zij zich in één van de omsingelde huizen, dat van Fathi Jihad Rizk (30). Rizk was één van de drie. De andere twee waren Abdullah Yousef Abu Hamdan (24) en Mohammed Bilad Zeitoun (30). Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid waren er verder zes gewonden van wie één in kritieke toestand. Drie van hen werden opgenomen in het Rafidia-ziekenhuis. De Brigade van de Martelaren van al-Aqsa, de militaire arm van de de groep Fatah, maakte bekend dat er gerouwd werd om het verlies van drie martelaren.

Ambulances werden op een afstand gehouden. Mogelijk zijn daardoor personen doodgebloed. Het ambulancepersoneel klaagde dat zij meerdere malen bemerkten dat de lasers van de geweren van militairen op hen waren gericht. Er werden diverse huizen opgeblazen, onder meer het huis van de familie Abu Shalal. Daarbij werden twee personen, onder wie een meisje, gewond. Verscheidene buurhuizen liepen schade op. Volgens Israel werd een ‘wapenfabriek’ onklaar gemaakt.

De PLO beschuldigde Israel ervan een volledige oorlog met het Palestijnse volk te voeren, waarbij mensen worden gedood, en huizen en kampen worden verwoest. Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken riep het Internationale Strafhof op om eindelijk zijn stilzwijgen te doorbreken en de Israeli’s te vervolgen voor hun misdaden. Door de dood van de drie mannen staat het aantal slachtoffers van Israelisch geweld in 2023 intussen op 156.

