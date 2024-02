Drie jaar na de staatsgreep beweegt er weer wat in Myanmar

Drie jaar na de afzetting van de democratisch verkozen regering in Myanmar door de militaire junta, is het land ontredderd door een brutale burgeroorlog. De voorbije maanden lijkt er verandering te komen in de patstelling tussen het leger en de oppositie. Myanmar-kenners Adam Simpson en Nicholas Farrelly maken een stand van zaken op en blikken vooruit.

Myanmar staat “op de rand van een steeds diepere humanitaire crisis”, stelde een VN-rapport in december nog. Naar schatting een derde van de bevolking (ongeveer 18 miljoen mensen) verkeert in grote nood.

Aung San Suu Kyi, wier democratisch gekozen regering door de staatsgreep omver werd geworpen, zit momenteel een straf uit van 27 jaar op grond van vergezochte aanklachten. Ze zou de covid-regels overtreden hebben, illegaal walkietalkies geïmporteerd hebben en de wet op staatsgeheimen en verkiezingsfraude hebben geschonden. Ze is in beroep gegaan tegen de veroordelingen.

