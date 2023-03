Drie gewonden bij schietpartij in Tel Aviv, dader gedood, en kolonist verijdelt aanslag

Bij een schietpartij, donderdagavond rond acht uur in Tel Aviv, zijn drie Israeli”s gewond geraakt, van wie tenminste één zeer ernstig. Een man opende op de Dizengoff-straat het vuur op mensen die bij een café stonden. Hij werd achterna gezeten door een agent die geen dienst had en in een tegenover gelegen café zat, twee soldaten met verlof en een vierde Israeli. Ze deden wat gebruikelijk is in Israel en schoten hem tezamen dood.

De dader was de 23-jarige Mu’taz Billah al-Khawaja uit Ní’lin op de Westoever. De aanslag werd opgeëist door Hamas dat verklaarde dat het een wraakneming was voor de moordpartij van een dag eerder in Jaba bij Jenin waarbij drie mensen waren afgeslacht. De beweging maakte bekend dat Mu’taz al-Khawaja al op 16-jarige leeftijd door de Israeli’s was opgepakt en een gevangenisstraf van vier jaar uitzat. Zij betuigde haar condoleances aan de familie van de ”heroische martelaar”. In Israel gaf minister van Defensie Yoav Gallant onmiddellijk opdracht het huis van de dader te vernielen. Vanmorgen werd het huis van de vader van Mu’taz bestormd en in gereedheid gebracht. De vader, Salah Khawaja, ook een oud-gevangene en zijn zoon Mohammed werden gearresteerd. Tijdens de actie braken botsingen uit met mensen uit in het dorp waarbij twee gewonden vielen. Later op de dag werd duidelijk dat ook twee mensen waren opgepakt in Ramleh en Kassifa die de dader zouden hebben gehuisvest en hem naar Tel Aviv hadden gebracht

Verder werd vrijdagmorgen in de niet erkende nederzetting Havat Dorot Illit, een uitgroeisel van de nederzetting Karnei Shomron in het noorden van de Westoever, een man doodgeschoten door een kolonist. De man was de 21-jarige Abdel-Karim Badie al-Sheikh uit het nabij gelegen dorp Siniriya. Hij was in het bezit van zogenoemde pijpbommen en messen. Volgens The Times of Israel had hij een bom gegooid naar de man die hem doodschoot zonder dat dit gevolgen had gehad. Er werden volgens de krant een tiental van deze bommen gevonden op het terrein van de illegale nederzetting. Israelische troepen vielen later het dorp Siniriya binnen waar rellen uibraken.

Het aantal slachtoffers van Israelisch optreden in 2023 is door de dood van de twee op 80 gekomen De Amerikaanse ambassadeur Tom Nides twitterde dat hij ”was shocked” door de aanval in Tek Aviv en dat hij ”bad” voor de gewonden. Toen er een dag eerder drie mensen werden afgeschoten in Jaba liet hij niets van zich horen.

Uitgelichte afbeelding: By Zivpu – https://www.flickr.com/photos/zivpu/136428696/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5399537