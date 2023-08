Drie doden bij racistische aanslag in Florida + Update

Bij een racistisch gemotiveerde aanslag in Jacksonville, Florida, zijn vier mensen om het leven gekomen, inclusief de dader. De drie slachtoffers waren zwart. De dader gebruikte een semi-automatisch vuurwapen, waarin hij een hakenkruis had gekrast. In een manifest dat hij o.a. aan zijn ouders stuurde verklaarde hij zwarte mensen ’te haten’.

De identiteit van de (witte) dader is nog niet bekend gemaakt. Volgens de sheriff rende hij een budgetwinkel in een overwegend zwarte wijk van Jacksonville binnen, waar hij het vuur opende op de aanwezigen. Daarbij werden drie mensen gedood, een vrouw en twee mannen. Kort daarop pleegde de dader zelfmoord. Eerder had de man op straat al op passerende auto’s geschoten. Daarbij is voor zover nu bekend niemand gewond geraakt.

De man – die nog bij zijn ouders woonde – verliet de woning om 11.39. Om 13.18 uur stuurde hij zijn vader een sms met het verzoek een kijkje te nemen op zijn computer. Daar trof zijn vader een manifest aan waarin zoonlief zijn daad aankondigde. Zijn ouders waarschuwden de politie, maar toen was het al te laat.

Volgens de politie zijn er drie manifesten verstuurd, eentje naar de ouders van de dader, eentje naar de media en eentje naar ‘federale agenten’. De manifesten zijn om voor de hand liggende redenen niet gepubliceerd door de politie of door reguliere media. Ongetwijfeld duiken ze binnenkort wel ergens op.

In de manifesten beschrijft de dader volgens sheriff T.K. Waters “zijn walgelijke haat-ideologie”. “Hij onthult ook dat de aanslag raciaal gemotiveerd was en dat hij zwarte mensen haatte”, voegde Waters eraan toe.

In 2017 werd de dader kort opgenomen in een inrichting, omdat hij “een gevaar vormde voor zichzelf en anderen”. Desondanks kon hij dus gewoon een semi-automatisch vuurwapen kopen. Only in the USA.

Update: volgens Amerikaanse media is de schutter inmiddels geïdentificeerd. Het zou gaan om de 21-jarige Ryan Palmeter uit Clay County. Hij staat geregistreerd als Republikein. De identiteit van de dader moet nog officieel bevestigd worden, dus enige voorzichtigheid is geboden.

Uitgelichte afbeelding: Skyline van Jacksonville – By Matthew T Rader, https://matthewtrader.com, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124346833