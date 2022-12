Drie doden bij aanslag op Koerdisch centrum Parijs

Bij een aanslag op een Koerdisch centrum in Parijs zijn vandaag drie mensen om het leven gekomen. Drie andere mensen raakten gewond. Eén van de gewonden verkeert in levensgevaar.

Une fusillade a eu lieu ajd à #Paris10. 3 personnes ont été tuées, 1 blessée en urgence absolue, 3 en urgence relative dont l’attaquant présumé, interpellé. J’adresse toutes mes condoléances et ma solidarité aux proches des victimes et à la communauté kurde durement touchée. — Alexandra Cordebard (@ACORDEBARD) December 23, 2022



De dader is gearresteerd. Het is een 69-jarige extreemrechtse activist, met een strafblad langer dan mijn arm. Hij werd vorig jaar opgepakt nadat hij migranten in een tentenkamp met een zwaard te lijf was gegaan. Op 12 december(!) werd de man vrijgelaten uit de gevangenis. Hij is naar eigen zeggen tot actie overgegaan omdat hij “een hekel heeft aan Koerden”.

De verdachte werd in 2016 al eens opgepakt wegens poging tot moord. In 2019 ging hij opnieuw de fout in toen hij werd betrapt op verboden wapenbezit.

Nadat hij in het cultureel centrum het vuur had geopend op de aanwezigen, liep hij naar een kapperszaak in de straat, waar hij ook het vuur opende. De eigenaar van die zaak is van Koerdische afkomst.

Bron: Le Parisien

