Drentse wolven willen van boeren af

NRC 11 nov 2022. Wolven in Drenthe hadden de bijeenkomst aangekondigd als een ‘safari waarin wolven met eigen ogen kunnen zien wat de gevolgen van de mens in Nederland zijn’. Dat valt mee. „We hebben het woord safari gebruikt om aandacht te vragen voor wat er hier gebeurt”, zegt voorzitter Dick Wolf van wolvenorganisatie WTO Noord. „Veel wolven vinden de mogelijkheid om een mens tegen te komen spannend of mooi. Dat begrijp ik. Wij zijn niet tegen de mens. Maar er wordt veelal eenzijdig over bericht.”

De wolven leggen de nadruk op de intensieve veehouderij, waarbij kalveren na twee dagen van hun moeders gescheiden worden en naar de worstfabriek en de koelexportbedrijven gaan. Ook wijzen de wolven op de ‘gigantische mestproductie’ van de intensieve melkveehouderij. ‘Wat wij produceren, is daar nog niet eens een flinter van een splinter van. Met ons overal in het land zou je geen enkele last hebben van CO 2 -problemen – sterker: wij kennen die term niet eens’, zegt Dick Wolf.

NRC: ‘Schapenhouder Jacqueline Koppelaar wil aan het einde van de bijeenkomst nog één ding kwijt. „Ik wil niet zielig doen. Maar na de aanval op onze schapen op woensdag lag mijn man Albert vrijdag wel in het ziekenhuis met hartritmestoornissen. Wij zijn geen watjes. Maar de impact van een aanval van de wolf is enorm. Ook op mensen.’

Dick Wolf voelt zich gedwongen daarop te reageren. ‘Jacqueline, wij hebben nooit last van hartrimtestoornissen. Wij gaan nooit naar de veearts – ik weet niet eens waar die woont of hoe die eruit ziet en ik kan bovendien het bord op zijn huis niet lezen – als ze me niet doodrijden als ik door het dorp sluip. Voor ons zijn er NUL ziekenhuizen – ja – een of andere egelopvang… Denk je dat die ons toelaat, als ik mijn poot breek, of mijn vrouw een stuitligging heeft? Wij accepteren dat je ziek kan worden en dan sterft. Daardoor worden we eigenlijk van generatie op generatie steeds gezonder. En jullie zielige dégenerés? Ik zou bijna medelijden met je krijgen!’

‘Als iemand ooit echt begint met afschieten, bijvoorbeeld die koning van jullie, dan is het oorlog en zullen wij onze oeroude rechten met poot en tand verdedigen – want wij, beste mensen, hebben jullie tot nu toe geduld en maar gelaten – en dat is op een totale puinhoop uitgelopen. De zeven geitjes was maar een pootoefening… En trouwens dat zogenaamde ‘wolvenplan’ van jullie… laat me niet huilen.’

