Dramatische peiling voor Duitse regeringscoalitie

De zoveelste dramatische peiling voor de Duitse regeringscoalitie, met SPD en Groenen op zwaar verlies en de liberale FDP meer dan gehalveerd. De CDU is de met afstand grootste partij en zou in theorie samen met de extreemrechtse AfD een coalitie kunnen vormen. De kans daarop lijkt nul, maar we dachten in Nederland ook dat centrumrechts never nooit weer met extreemrechts in zee zou gaan. Look where we are now.

Misschien dat deze dramatische peiling voor de FDP reden is eens wat minder voor stoorzender te spelen en zich wat constructiever op te stellen.

Trieste constatering: de protesten tegen AfD waarbij eerder dit jaar miljoenen mensen de straat opgingen hebben nauwelijks effect gehad. Wat weer eens bewijst dat demonstraties leuk zijn, maar ook tamelijk betekenisloos als er geen poltiek en organisatorisch vervolg aan wordt gegeven.

Uitgelichte afbeelding: Bondskanselier Scholz – Von Foto: Michael Lucan, Lizenz: CC-BY-SA 3.0 de, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107294670