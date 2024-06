Dramatisch verlies voor de Groenen, winst extreemrechts veel minder groot dan verwacht + Update

Het politieke centrum heeft – enigszins tegen de verwachting in – de verkiezingen voor het Europees Parlement overleefd. In een aantal peilingen werd voorspeld dat extreemrechts afstevende op een enorme winst, maar dat viel uiteindelijk nogal mee. Een winst van 13 (15 als je ook de conservatieve fractie meerekent) is peanuts op een totaal van 720 zetels.De centristische partijen (christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen) behouden een comfortabele meerderheid in het EP:

De uitslag is met name belangrijk voor de steun aan Oekraïne. Zelensky kan opgelucht ademhalen, Poetin zal niet tevreden zijn.

Met name in Oost-Europa deden populistische/extreemrechtse partijen het veel minder goed dan verwacht. Grote winst daarentegen was er voor Marine Le Pen’s Rassemblement National (RN), dat maar liefst 31% van de stemmen pakte, bijna twee keer zoveel als Macron’s Renaissance. Macron heeft naar aanleiding van de verkiezingsnederlaag nieuwe parlementsverkiezingen uitgeschreven, een gok die dit keer weleens verkeerd uit zou kunnen pakken.

Er was ook goed nieuws uit Frankrijk: het radicaallinkse La France insoumise van de antisemitische Poetinfanboy Mélenchon deed het met 8,7% van de stemmen veel minder goed dan de sociaaldemocratische Parti socialiste-Place publique die 14% binnenhaalde. De PS lijkt zowaar bezig aan een voorzichtige come back.

In Duitsland eindigde de fascistische AfD op de tweede plaats, vóór SPD en Groenen, maar wél ver achter de CDU. Niet best, maar ook dat had erger kunnen zijn. Verontrustend: onder jongere kiezers (18-24) is de AfD de met afstand grootste partij.

De grote verliezers van deze verkiezingen zijn de liberalen (Renew) en vooral de Groenen. De liberalen verliezen volgens de voorlopige uitslag 20 zetels en komen uit op 82. De Groenen verliezen er 18, wat goed is voor 53 zetels.

Conclusie: het had véél erger kunnen zijn (en eigenlijk was dat ook wel een beetje de verwachting). Ik zie op Twitter veel zelffelicitaties, maar dat lijkt me wat voorbarig. De opluchting is begrijpelijk, maar van een trendbreuk is geen sprake. Centruminks heeft opnieuw verloren (zij het maar licht), de Groenen zijn gedecimeerd en van de min of meer fatsoenlijke fracties heeft alleen centrumrechts een kleine winst weten te boeken.

Tot slot: de SP haalde weer eens nul (0) zetels. Tip: probeer volgende keer met een eigen verhaal te komen, ipv dat doodvermoeiende gezeur over het vermeende klassenverraad van de sociaaldemocratie.

Update: de “conservatieve ECR-groep” (o.a. Meloni’s partij Fratelli d’Italia)) lijkt tóch iets groter te worden dan het liberale Renew.

Uitgelichte afbeelding: By NdFrayssinet – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17898467