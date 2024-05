Dramatisch broedsucces, maar kieviten blijven akkers opzoeken

Op de akkers bij het Zuid-Hollandse Rhoon broeden steeds meer kieviten, ze lijken het daar dus goed te doen. Er blijken echter nauwelijks jongen groot te worden. Vooral in de eerste levensweek sterven veel jongen. Na zeven jaar onderzoek blijkt dat gemiddeld 16% van de kieviten jongen weet groot te brengen, ronduit dramatisch en veel te weinig om de kievitaantallen op peil te houden.

Maar liefst een kwart van de Nederlandse populatie kieviten broedt in akkerbouwgebieden. Dat is best opmerkelijk, want akkergebieden lijken op het eerste gezicht een weinig aantrekkelijk broedhabitat. Er is constant reuring door de jaarlijks wisselende teelten, er worden meer pesticiden toegepast dan op graslanden en de grondbewerkingen in het voorjaar vormen een directe bedreiging voor de eieren en kuikens. Bovendien zijn moderne akkers vrij eentonig, met een schraal voedselaanbod en weinig schuilgelegenheid. Wat drijft kieviten dan om toch op akkers te broeden en hoe succesvol zijn deze ‘akkerkieviten’ eigenlijk?

