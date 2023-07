Drag queen aangevallen en met wapen bedreigd in Amsterdam

Dragqueen Envy Peru is dinsdag door een groep jongens aangevallen in Amsterdam. Peru – echte naam: Boris Itzkovich Escobar – gaat aangifte doen.

Escobar werd in de tram naar Amsterdam Centraal beledigd en met een wapen bedreigd door een .groep van vier jongens. De jongens filmden het voorval. Escobar was niet in drag. Waarschijnlijk kenden jongens hem van tv-programma’s als Drag Race Holland.

Op het station werd Escobar tegen de grond gewerkt en geschopt door één van de jongens. Vier vrouwen schoten hem te hulp, waarop de jongens het hazepad kozen. Diepe buiging voor die vrouwen, want je weet niet of zo’n halve zool een mes trekt en jou te lijf gaat.

Extreemrechts voert al jaren een campagne tegen drag queens en drag shows. In eerste instantie werd dat lacherig afgedaan als marginaal gedoe van nazigroepjes die ver over hun houdbaarheidsdatum heen waren, maar die campagne is welbeschouwd heel succesvol geweest. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook voor de VS. Het succes van de haatcampagne is voor een groot deel te wijten aan reactionaire politici die net doen alsof achter elke boom een pedo staat. Zélf weten ze meestal wel beter, maar het is een fantastische manier om het extreemdomrechtse plebs te mobiliseren.

