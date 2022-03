Douwe Bob blaast boekpresentatie nazifilosoof Sid Lukassen af

Douwe Bob heeft de boekpresentatie van porno-nazi Sid Lukassen in zijn café in Amsterdam afgeblazen. Naar eigen zeggen had Bob zich ‘niet verdiept’ in het werk van Lukassen. Na een korte kennismaking met de overpeinzingen van de nazifilosoof vielen Douwe blijkbaar de schellen van de ogen:

Ik wil graag een gezond horecabedrijf runnen waar iedereen zich welkom zou moeten voelen maar had me echter niet verdiept in het werk van Mr. Lukassen. Nu ik dat wel heb gedaan, zal de boekpresentatie niet plaatsvinden in mijn tent. Dit krijg ik niet verkocht aan mezelf.

Excuses. https://t.co/VIcqJxQw1A — Douwe Bob (@douwe_bob) March 7, 2022



Baudet heeft inmiddels laten weten dat Douwe Bob onder invloed staat van intolerante communistische cancel-brigades. De boekpresentatie gaat gewoon door, maar op een andere locatie. Zodra die bekend is, laten we het natuurlijk weten.

uitgelichte afbeelding: Douwe Bob – By Albin Olsson – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48603946