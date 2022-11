DOORGEDRAAID

Het is nogal snel grensoverschrijdend. Wie volgt? Rutte? Die gaat namelijk ook regelmatig helemaal uit zijn plaat. Schuimbekkend boos. Arib mocht het niet, bij Mark is het politieke folklore. Matthijs van Nieuwkerk mag het met terugwerkende kracht ook niet meer.



Uit eigen waarneming: in Hilversum hadden ze het destijds fluisterend van ontzag over de ‘methode Matthijs’ en iedere babbeltafel is inmiddels ergens een kopie van DWDD. Ik vind en vond het vaak klef, saai en overbodig.



Maar mijn mening doet er niets toe. Dat zegt iets over mij, niet over het programma. BNN-VARA hangt nu de heilige onschuld uit terwijl ze destijds de redactie desnoods met zweepslagen en stroomstoten waren blijven opjakkeren om het succes van DWDD voort te zetten. Ze betaalden Matthijs niet voor niets vier keer Balkenende.



Ik ben afgehaakt toen het programma met vaste, betaalde gasten ging werken, een praktijk die inmiddels iedere babbeltafelshow heeft overgenomen en tot vreselijk saaie, voorspelbare tv heeft geleid. Maar het bleek een gouden greep. Mensen houden van voorspelbaar.



Inmiddels mag Matthijs doen wat hij wil. Ik vind het nog steeds klef, vooral ‘Matthijs gaat door’ staat stijf van de kunstmatig opgeklopte emotie. Maar ook dat is inmiddels de norm: de gemiddelde kijker is dol op tranen, afgestompt als ze zijn.



Zonder zich overigens af te vragen waarom ze eigenlijk afgestompt zijn. Op die vraag geeft geen tv-programma meer antwoord. Want dat vergt lef, tegen schenen schoppen en waarschijnlijk ‘grensoverschrijdend’ gedrag om de boodschap in beeld te krijgen.





