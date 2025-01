Wat lees ik nou weer? Dat Beyoncé het “glazen plafond” in de country music-wereld heeft doorbroken. Hou toch op met je geheugenloze wereld.



Makin’ believe, Ray Charles, 1962 (de single is van 1963)

Ray Charles is opgenomen in de Country Hall of Fame

– Uitgelichte afbeelding: By Eric Koch for Anefo – http://proxy.handle.net/10648/ab4ff980-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66635329