Doen alsof deel 2

Kitty Wells was wellicht de eerste vrouw in de countrywereld die “het glazen plafond” doorbrak met haar It wasn’t God who made honky tonk angels. Die een andere keer. Nu haar baanbrekende versie van de song die eerder langskwam in de versie van Ray Charles. Nogal duidelijke toespeling op overspel dat tenslotte alleen tot verdriet heeft geleid.

Making believe that you still love me

It’s leaving me alone and so blue

But I’ll always dream, still I’ll never own you

Making believe, it’s all I can do.

Can’t hold you close when you’re not with me

You’re somebody’s love, you’ll never be mine

Making believe I’ll spend my lifetime

Loving you, making believe.

Making believe that I never lost you

But my happy hours I find are so few

My plans for a future will never come true

Making believe, what else can I do?

Can’t hold you close when you’re not with me

You’re somebody’s love, you’ll never be mine

Making believe I’ll spend my lifetime

Loving you, making believe…



Making believe, 1955

– Uitgelichte afbeelding: By Capricorn Records – Billboard October 12, 1974, page 41, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20305277