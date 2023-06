Doe mee aan de internationale actiedag van Abolish Frontex, 20 juni 2023

Op 20 juni – Wereldvluchtelingendag – roept Abolish Frontex op tot een internationale gedecentraliseerde actiedag voor alle antiracistische en No Border-collectieven, voor alle groepen die strijden voor de rechten en waardigheid van mensen op de vlucht, voor alle antifascistische actiegroepen, voor alle verenigingen en NGO’s die zich inzetten voor bewegingsvrijheid, voor alle individuen en groepen die er vast van overtuigd zijn dat Fort Europa moet vallen. ABOLISH FRONTEX ACTION DAY is een dag om op te komen voor internationale solidariteit en onze stem te verheffen tegen de bagatellisering van xenofobe uitspraken en de toename van structureel racisme.

De EU-grensregeling blijft dodelijk: dit jaar is al een van de dodelijkste jaren voor mensen die de Middellandse Zee proberen over te steken. In de eerste vier en een halve maand van 2023 zijn ten minste 1074 mensen omgekomen of verdwenen. In Italië neemt de fascistische regering de ene na de andere racistische wet aan om migratie en solidariteit te criminaliseren. Griekenland versterkt zijn grensmuren, dwingt met directe steun van Frontex mensen op zee terug en vervolgt reddingswerkers op zee. Litouwen versterkt zijn grensmuur en neemt wetten aan die het terugdrijven legaliseren en internationale vrijwilligers in staat stellen geweld te gebruiken tegen migranten. In Hongarije en Bulgarije blijft de grenspolitie mensen aan de grens vernederen en martelen. België blijft weigeren oplossingen te vinden voor de huisvesting van asielzoekers, waardoor 2500 van hen dakloos blijven. Polen dringt mensen die op de vlucht zijn terug, sluit mensen op, verwondt en vernedert ze en vervolgt activisten – en dit zijn slechts enkele voorbeelden van aanvallen van EU-lidstaten op mensen die bescherming zoeken.

Ondertussen blijft de EU belangrijke betrokkenen bij dit dodelijke grensregime bewapenen en financieren en plant zij nog meer opsluitingen, deportaties en bewaking. De EU wil ook meer overeenkomsten inzake migratiecontrole sluiten in niet-EU-landen zoals Senegal en Tunesië. Ook Frontex groeit en sloot onlangs een overeenkomst voor een gezamenlijke operatie met Noord-Macedonië. Op dezelfde dag schoot de politie van het land “per ongeluk” een migrante dood. Gemilitariseerde grenzen, bewakingsinfrastructuur, systematische Push-and-Pull-Backs en financiering van derde landen die in naam van de EU mensen martelen en doden: op Wereldvluchtelingendag willen wij iedereen eraan herinneren dat de EU bloed aan haar handen heeft. Het huidige grensbeleid weerspiegelt Europa’s lange, ononderbroken geschiedenis van racisme, kolonialisme, uitbuiting en geweld.

In de week van 20 juni gaan we met ons protest tegen dit racistische systeem internationaal de straat op. Wij nodigen jou en je lokale groepen uit om op deze dag acties te organiseren tegen Frontex en het moorddadige grensregime van de EU, of om onze eis #AbolishFrontex te integreren in reeds geplande acties. Eerdere acties bestonden uit het uitdelen van folders, ophangen van spandoeken, grafitti, straatposters, bijeenkomsten, toespraken, kunstinstallaties, demonstraties, bezettingen, blokkades, sabotage en meer. Er zijn vele manieren om actie te voeren, en we kunnen creatief zijn! Voor meer informatie over de Abolish Frontex beweging en actie-ideeën, evenals een lijst van institutionele en operationele locaties van Frontex, klik hier: https://abolishfrontex.org/take-action/.

Neem contact met ons op via info@abolishfrontex.org en laat ons weten of er rond 20 juni iets in jouw stad gebeurt, zodat we het in ons mediawerk kunnen opnemen.

– Overgenomen van Indymedia