Doe dit weekeinde mee aan de tuinvlindertelling

Welke vlinders vliegen er in jouw tuin? Tel mee met de tuinvlindertelling en help tuinvlinders beter in kaart te brengen. Het voorjaar was voor veel vlindersoorten erg mager en we zijn benieuwd hoe de zomergeneraties zullen vliegen. Daarom vragen we zoveel mogelijk mensen om komend weekend mee te doen aan de Tuinvlindertelling.

De tuinvlindertelling vindt dit jaar plaats van vrijdag 7 tot en met zondag 9 juli. Meedoen is simpel: loop tijdens de teldagen een rondje door de tuin en noteer gedurende vijftien minuten alle vlinders die je ziet. Tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan kan het zijn dat je vlinders dubbel telt. Geef aan het einde van het kwartier van elke soort het hoogste aantal door dat je tegelijk hebt gezien. Bijvoorbeeld: je ziet eerst drie dagpauwogen tegelijk. Tien minuten later zijn er weer twee dagpauwogen. Dan geef je door: drie dagpauwogen.

