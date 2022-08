Dode in Hebron en diverse gewonden in ondermeer el-Bireh

Israelische militairen hebben in al-Khalil (Hebron) dinsdagmiddag een 17-jarige jongen dodelijk verwond. De 17-jarige Mo’men Yassin Jaber werd tijdens ongeregeldheden in het gebied van Bab al-Zawiya, die waren uitgebroken als gevolg van de eerdere Israelische aanval in Nablus op die dag, door scherpe munitie in zijn hart getroffen. Hij werd snel naar het Ahli-hospitaal gebracht waar artsen trachtten hem te reanimeren. Resultaat bleef echter uit.

Israelische militairen bevestigden dat zij het vuur hadden geopend op jongeren die hen met vuurwerk bekogelden.Tijdens de onlusten werd een andere, ongeïdentificeerde persoon in zijn dijbeenslagader getroffen door scherpe munitie Hij werd onmiddellijk geopereerd. Op het dak van huizen geposteerde soldaten schoten een derde jongen in zijn been. Hij werd gearresteerd. Bij het checkpoint van Tel al-Rumeida werd verder Fayzeh Abu Shamsiya aangehouden omdat zij de militairen had gefilmd toen zij deze jongen als een zak meel vervoerden. Ook zij belandde in het ziekenhuis.

In Jeruzalem werden intussen twee mensen, een 19-jarige vrouw en een jongen van 12 opgenomen in het Hadassah-ziekenhuis in Ein Kerem nadat hun auto bij Kiryat Arba (vlakbij Hebron) met stenen was bekogeld. In El-Bireh (bij Ramallah) werden zes jongeren door scherpe munitie getroffen, nadat het leger het vuur had geopend op een stenengooiende menigte. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, volgens een woordvoerder van het Palestijnse ministerie van Gezondheid.