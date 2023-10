Documentaire ‘MEER – de strijd om de laatste akkers van Amsterdam’ wint de AFFR publieksprijs 2023

Voedselpark Amsterdam is trots op het succes en feliciteert regisseur Bart Melief met deze prestigieuze prijs!

Het Architectuur Filmfestival Rotterdam is een wereldwijd toonaangevend filmfestival voor architecten, stadsliefhebbers, filmfanaten en studenten. Het publiek koos met overtuigende meerderheid de documentaire ‘Meer’ tot beste film van AFFR 2023.

De selectiecommissie van het AFFR schrijft over de film:

● “Uitstekende en actuele documentaire over het verzet tegen een nieuw bedrijventerrein in Amsterdam.”

● “De film toont volharding en humor, vermijdt simplificatie en laat zien hoe het persoonlijke en het universele met elkaar verbonden zijn, en slaagt erin een duidelijk beeld te schetsen van de dilemma’s die hierbij komen kijken.”

● ‘Where the protagonists fail to communicate with each other, the film takes on this task in its montage”

De documentaire ‘MEER’ vertelt het verhaal van de langdurige strijd om de Amsterdamse Lutkemeerpolder.

Ondanks zijn geringe omvang speelt de polder een centrale rol in corruptieschandalen en lucratieve bestemmingsveranderingen. Het verzet tegen de mogelijke sluiting van de ecologische zorgboerderij De Boterbloem komt voort uit de boerin, wier familie al 114 jaar deze grond bewerkt, en vastberaden actievoerders die de bouw van distributiecentra schadelijk vinden voor het landschap, klimaat en de gezonde leefomgeving. Opvallend genoeg denkt de betrokken Amsterdamse GroenLinks-wethouder daar anders over.

Bart Melief volgde de ontwikkelingen rond De Boterbloem drie jaar lang, wat resulteerde in een verontrustende documentaire en een evenwichtig eerbetoon.

Sinds de premiere in april dit jaar trekt de film volle zalen en ondersteunt het publiek Voedselpark Amsterdam met haar plannen voor behoud van biodiversiteit en gezond voedsel uit de Lutkemeerpolder. Wil je Voedselpark Amsterdam ook steunen, kijk op https://voedselparkamsterdam.nl/ja-ik-doe-mee of kom langs in de polder of bij een van de volgende vertoningen van de documentaire ‘Meer –de strijd om de laatste akkers van Amsterdam’.

🎥20 okt -Dutch English subtitles filmhuis Cavia, Amsterdam www.filmhuiscavia.nl/programma/ok…

🎥2 nov – Dutch English subtitles Ecotripfestival, Haarlem pletterij.nl/…/meer-de-…

🎥9 nov – Dutch English subtitles filmavond Nassaukerk, Amsterdam nassaukerk.nl/viering/open…

🎥13 nov – Dutch English subtitles – lezing + docu Broedplaats de Vlugt, Amsterdam https://devlugt.amsterdam/

– Persbericht Voedselpark Amsterdam