DNA-onderzoek toont 51 wolven aan in Nederland

In Nederland zijn 51 verschillende wolven met DNA aangetoond tussen eind oktober 2023 en half februari 2024. Ook is in deze periode het territoriale gedrag tussen roedels voor het eerst vastgelegd op beeld en kon via DNA een bijzondere zwerftocht van een wolf door drie landen worden gevolgd. Dat blijkt uit de nieuwe voortgangsrapportage van BIJ12 over de activiteit van de wolf in Nederland.

De voortgangsrapportage gaat over de activiteit van de wolf in Nederland in de periode van 21 oktober 2023 tot en met 15 februari 2024. In totaal zijn er in deze periode 51 verschillende wolven in Nederland aangetoond met DNA. Daarvan zijn 26 wolven voor het eerst in Nederland aangetroffen, de meeste daarvan zijn nakomelingen (van bekende roedels) die voor het eerst geïdentificeerd zijn. De overige wolven zijn al eerder in Nederland aangetoond met DNA. Dit zijn gevestigde wolven of zwervende wolven zonder vaste territoria.

– Uitgelichte afbeelding: By Plegadis – File:A desert wolf by Snoosmumrik.jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47825850