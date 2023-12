Dilemma: rivierprik of bever

Het gaat goed met de bever in Nederland. Geweldig natuurlijk. Maar dat heeft ook een keerzijde. Doordat hij gebieden naar zijn hand kan zetten, dreigen sommige zeldzame dieren en planten te verdwijnen. Zoals de rivierprik, een soort vis. Een dilemma, vinden Staatsbosbeheer-boswachter Kees van Son en Cindy de Jonge, beverconsulent voor de provincies Groningen en Drenthe.

“Vroeger was ons land een echt beverland. Twee uitsterfgolven hebben daar een eind aan gemaakt”, vertelt Cindy. “De eerste was in de Middeleeuwen. Toen zijn veel bevers gevangen om op te eten. Mede onder invloed van de katholieke kerk. Tijdens het vasten was het eten van vlees verboden, vis mocht wel. De paus gaf aan dat bevers wel tijdens het vasten gegeten mochten worden, omdat hun staart op een vis lijkt. Dat is ten koste gegaan van een groot deel van de Europese bevers. De genadeklap kwam later, nadat er een commercieel belang ontstond. Toen waren hoeden van beverbont booming, wereldwijd. Omstreeks 1900 is de bever bijna geheel uit Europa verdwenen. Al in 1826 schijnt de laatste Nederlandse bever doodgeknuppeld te zijn.”

– Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding: Door Tiit Hunt – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17861470