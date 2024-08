Dieren zijn wreed, ook in Artis

Dieren zijn heel wreed, met name voor andere dieren: leeuwen rukken de darmen van wilde antilopen uit hun lichaam terwijl die nog leven.

De wilde paarden in Flevoland hebben het veel slechter dan tamme paarden. Ze hebben soms honger en als er teveel zijn, schieten we ze af. Veel vogels eten graag levende, knapperige insecten – in hun geheel, spartelend (de insecten dan). Dat bewijst hun versheid.

Dieren die in het wild ziek worden, krijgen geen zorg. Sterker nog: in de natuur gaan ze vaak dood! En vaak pijnlijk ook nog!



Kortom: de natuur is een ramp voor dieren. Vol pijn, honger, angst en dood. Gek dat ze toch zo weelderig tierden… jaj: TierDen, verleden tijd.

Dus: laat ons nou maar de natuur runnen, dan komt het allemaal goed. Niet schrikken: op mijn vaste wandelpad aan de rand van de Bussumerheide trof ik op 100 m acht hondendr… sorry. Ik woon daar vlakbij sinds 2017 en zag in die zomer dagelijks een tiental vleermuizen door de schemer schieten. Nu sinds twee, drie jaar avond na avond na avond echt nul.

Ik heb nu maar de ‘boomer insectenfolie’ besteld – een folie met gevarieerde stipjes die je uit sentiment op de vooruit, grille en koplampen kunt plakken, zodat het lijkt of je die tienduizenden insecten uit de jaren ’50 en ’60 nog steeds hebt – ehhh doodgereden. In ons huisje in Zuid-Frankrijk moest ik verder van mijn toenmalige vriendin eerst op alle muggen jagen in de slaapkamer – anders kon ik het die nacht schudden. Nee, inderdaad, schat van een meid, mooie tieten – maar geen blijvertje.

In Amsterdam loopt nu een discussie over het geleidelijk sluiten van Artis: de gevangenen daar, de artiesten in dat theater van de apengil blijken allemaal levenslang te hebben, en velen van hen zijn daar zelfs geboren – maar duidelijk schuldig! Toch?

En kijk maar wat er gebeurt als ze – jaja: ze! – ook maar tien minuten vrij rond kunnen lopen: dan vallen ze de bezoekers aan! Jazeker: ik bedoel Bokito. Die gestoorde bultrug of grijsbek of godzilla of hoe die zich ook noemde, kwam even vrij in Blijdorp, rende als een gek rond en joeg mensen de doodschrik op hun lijf door zijn enige fan zwaar te verwonden in plaats van direct de trein naar Schiphol te pakken voor een enkeltje Kilimanjaro.

Wonder boven wonder zijn er ook dieren die Artis vrijwillig binnengaan: kauwtjes, spreeuwen, soms mussen, bijen, wespen en ander verdwaasd dierenvolk.

Dus? Ja – wat nou dus?

Goed dan: als je echt meent een weldenkend mens en bovendien ‘humanist’ te zijn, dan laat je dieren met rust, zoals dat vele millennia al is gegaan. Oké, af en toe eentje jagen voor de BBQ – maar meer niet. Wat eieren jatten van kippen – maar meer niet. Een paar visjes uit die 16de eeuwse megaschool haringen – maar meer niet. Jaja.

Het ging al fout met die Ark van Noach: was dat niet een ietsie pietsie hoogmoedig? Trouwens: waarom nam die geen enkel insect mee? En geen zoetwatervissen, honden en katten of parkieten, laat staan wolven of rivierkreeftjes?

Dieren sterven soms uit… tsja, zolang wij dat maar niet op ons geweten hebben. Er is inderdaad, geef ik meteen toe, een ernstige overbevolking (met mensen) aan de gang. (Dat is de echte naam voor onze klimaat- en woningproblemen. En oorlogen.)

O ja: houdt u niet van genetisch gemanipuleerd? Drink dan geen druppel meer van onze doorgefokte superkoeien – die slechts heel, heel verre verwanten zijn van de Friese koe uit 1900. En noem me maar slap of kinderachtig: maar dat afpakken van die kalveren door die boeren…

Wie meteen vegetariër, althans kalvertariër wil worden, moet dit maar even lezen. Op eigen risico.

– Uitgelichte afbeelding: Door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23391641