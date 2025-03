Diepste punt van Middellandse Zee is vuilnisbelt geworden

De bodem van de Calypso Deep, met 5112 meter het diepste punt van de Middellandse Zee, ligt bezaaid met zwerfvuil, blijkt uit onderzoek met een bemande duikboot. “De menselijke voetafdruk heeft zeeën en oceanen veranderd in een enorme afvalstortplaats.”

De Calypso Deep ligt in de Ionische Zee, zo’n 60 kilometer voor de kust van Griekenland. Het is het diepste en moeilijkst bereikbare punt in de hele Middellandse Zee. Maar ook daar heeft menselijk afval zijn weg gevonden, blijkt uit een expeditie met een bemande onderzeeër. De missie vond er 167 objecten — voornamelijk plastic, glas, metaal en papier. Het is een van de hoogste concentraties zwerfvuil die ooit op grote diepte in de zee zijn gedetecteerd, stelt de studie in het Marine Pollution Bulletin. – Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding: By Wolfymoza – This file has been extracted from another file, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39085795