Die-in-acties maandag 6 februari 2023 12u

Haarlem

Zoals elke eerste maandag van de maand zal het luchtalarm ook nu om 12 uur ’s middags afgaan. We grijpen dit moment aan om te benadrukken dat een klimaat- en ecologische crisis geen test is, maar daadwerkelijk een noodgeval! We zullen door middel van een die-in de noodsituatie waar we ons in bevinden tot leven brengen. Doe je mee?

Tussen ca. 11.45 en 12.00 uur verzamelen we aan de kant van het busstation. We krijten met schoolkrijt kruisen op de grond. De kruisen geven aan waar je om 12.00 uur kunt gaan liggen (die-in) of blijft staan. Anderen delen aan voorbijgangers flyers uit. Neem protestborden mee als je kunt. We hopen je te zien!

Roden:

Deze maand vindt het klimaatalarm plaats bij het gemeentehuis van Noordenveld in Roden. Burgemeester Klaas Smid neemt de klimaatklok in ontvangst.

Elke inwoner die zich zorgen maakt over de klimaatcrisis is welkom om zich aan te sluiten. Na afloop van de manifestatie is er koffie, thee en wat lekkers.

Zaandam:

Programma:

11:45 Intro en welkom

12:00 Oefenalarm klinkt – ‘Die in’ Extinction Rebellion, gevolgd door speech.

Achtergrond:

De IPCC-rapporten en de VN-generaal zijn kraakhelder in hun oordeel. Het is noodzakelijk om zo snel mogelijk de uitstoot van broeikasgassen naar nul te brengen. Klimaatneutraal in 2040 of zelfs 2050 is veel te laat. De opwarming van de aarde dreigt snel een gevaarlijke grens te overschrijden. De verwachting is dat we de 1,5 graad opwarming al over 6 jaar bereiken (Carbon Clock). Met de huidige plannen zijn we op weg naar 3 graden opwarming wereldwijd. Dit is zeer bedreigend voor al het leven op aarde, en zeker ook voor de mens. Naast deze gevaarlijke opwarming is het risico dat er kantelpunten gaan optreden waardoor de opwarming zich nog verder zal gaan versnellen.

We hebben een crisisaanpak nodig om de uitstoot zo snel mogelijk terug te dringen. Om een idee te geven, we zouden als rijk land onze uitstoot elk jaar met minimaal 10-12% moeten terugbrengen. Dit is wat er nodig is! Dit betekent een andere manier van leven, waarbij welzijn en lokaal voorop staan. Dit is mogelijk door meer samen te werken en lokaal zelf energie op te wekken, spullen en diensten te delen, circulair te werken, meer lokaal en plantaardig te eten, schoon vervoer te nemen, en te stoppen met het kopen van nieuwe spullen.

Deze aanpak werkt alleen als het duidelijk wat er op het spel staat, als iedereen meedoet, en de overheid hierin een leidende rol neemt. We roepen de politiek op om te luisteren naar de wetenschap, de inwoners goed te informeren en te laten meebeslissen over een rechtvaardige transitie. Dit kan door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming: lobby eruit en burgers erin.

Nu de Gemeenteraad op 8 november de klimaatcrisis heeft uitgeroepen zal moeten blijken hoe serieus de urgentie doorklinkt in hun besluiten en beleid.

Met het klimaatalarm benadrukken we de urgentie en eisen daadkracht. Iedereen is van harte welkom bij het klimaatalarm als supporter of toeschouwer. Dit is een rustige en aangemelde actie, voor iedereen toegankelijk!

Voor meer info: xrzaanstreek@protonmail.com

Leiden:

Deze Klimaatalarm! actie in Leiden vindt plaats bij Leiden CS op 6 februari. We verzamelen om 11:45 op het Stationsplein (voorzijde Leiden CS).

Sluit je aan!

Groningen:

Madeliefjes in het knalgroene gras, bomen vol in knop. Zie jij het ook overal om je heen? Op maandag 6 februari om 12:00 uur vallen we op symbolische wijze voor dood neer. We vragen aandacht voor de klimaatverandering die overal om ons heen al zichtbaar is. Om een klimaatcatastrofe te voorkomen zijn grote veranderingen NU nodig!

11:45 – Verzamelen in het Noorderplantsoen tegenover café Zondag – let op XR flags and banners.

Als je het leuk vindt, kom in warme winterkleding, trek je ‘snowboots’ aan en breng schaatsen of een slee mee.

12.15 –Einde actie.

Utrecht:

11:30 tot 12:30

🚂 Utrecht CS, Stationsplein (onder het bollendak)

Neem je zelfgemaakte protestbord mee!

Castricum:

12.00 u Bakkerspleintje

– Uitgelichte afbeelding ontleend aan Extinction Rebellion