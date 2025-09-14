Waar de onzin vandaan kwam weet ik niet – misschien was het culturele contrarevolutie – maar in de vroege jaren zeventig werden plotseling bepaalde decennia toegejuicht. Weet je nog de jaren dertig veertig, dat was een mooie tijd. Je moet maar durven.

Gerard Cox – hij ruste in vrede – had er een antwoordlied op dat ik wel de moeite waard vind.

Ach hoelang is ’t geleden

Met de diligence naar Gouda

Onze grootvaders reden

Zeer voornaam en zeer bedaard

Krakend en wiegend door het land

Het duurde lang, lang, lang

Er veranderde niet veel van jaar tot jaar

refrein:

Drink nog een glas op alles wat ooit was

Die goeie ouwe tijd

Mooie tijd

Nou die tijd

Die krijgt toch mooi

Van mij de zegen na

Na na na na na

Na na na na na

Drink nog een glas op alles wat ooit was

Die goeie ouwe tijd

Was je rijk dan geen hinder

Niemand die je iets kon maken

Was je arm, had je ’t minder

Voor wie rijk was moest je werken

Heel de dag, en oh zo’n dag

Die duurde lang, lang, lang

Er veranderde niet veel van jaar tot jaar

refrein

En vandaag moet je kijken

Sta je uren in een file

En ’t gaat goed met de rijken

En de armen op de wereld

Worden armer, alles duurt

Nog altijd lang, lang, lang

Er veranderde niet veel in honderd jaar

refrein

