Dick vecht voor het natuurgebied uit zijn jeugd

Het natuurgebied de Potskar is in de loop der jaren flink veranderd: kwartelkoning en kemphaan zijn er verdwenen en veel andere soorten zijn in aantal rap achteruit gegaan. In 2000 waren er nog vier broedparen bruine kiekendief – dat zijn er nu nog maar één of twee.

Lang geleden kwam Dick er om te wandelen en ook kievitseieren te zoeken, later om met de Vogelwacht de nesten van grutto en kievit te beschermen en broedvogels te tellen voor Sovon Vogelonderzoek Nederland. Nu zet hij zich als WetlandWacht van Vogelbescherming in voor de Potskar, waarvan een deel in beheer is van Staatsbosbeheer.

– Uitgelichte afbeelding kwartelkoning: Door Ron Knight from Seaford, East Sussex, United Kingdom – Corn Crake (Crex crex), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46949915