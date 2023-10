Detailtje: de Britse moord op Palestijnse dorpelingen van Al-Bassa

Het dorp Al-Bassa bestaat niet meer maar lag in het noorden van het huidige Israël, aan de kust tegen Libanon aan. Wie wel eens van Putten heeft gehoord, weet waarschijnlijk wel iets van de razzia uit 1944 daar. De nazi’s deporteerden er ruim 659 mannen van wie er 552 in nazi-Duitsland stierven, en vernietigden er ruim 100 huizen. Dat was een represaille voor een aanslagje van het verzet.

Bij Palestijnse dorp Al-Bassa gebeurde op 6 september 1938 en de dagen erna hetzelfde – maar dan door het Britse leger – je kunt dus niet zeggen dat het nazistisch was. Dit was overigens het enige Palestijnse dorp in ‘Galilea’ met een christelijke middelbare school. In mei 1948 vernielde de Israëlische Haganah alsnog het dorp.

Citaat uit de Engelstalige Wikipedia:

“(…) Op 6 september 1938 kwamen vier soldaten van de Royal Ulster Rifles (RUR) om het leven toen hun pantserwagen over een landmijn nabij het dorp reed. Als vergelding hebben Britse troepen het dorp platgebrand. Daarna, misschien een paar dagen later, werden ongeveer 50 Arabieren uit het dorp verzameld door de RUR en enkele daaraan verbonden Royal Engineers. Sommigen die probeerden weg te rennen, werden neergeschoten.



Vervolgens werd, volgens Britse getuigenissen, de rest in een bus gezet die gedwongen werd over een landmijn te rijden die door de soldaten was gelegd, waarbij de bus werd vernield en veel inzittenden omkwamen. De inwoners van het dorp moesten een kuil graven en alle overblijfselen van de verminkte lichamen erin gooien. Arabische verslagen voegden martelingen en andere wreedheden toe. Het totale dodental bedroeg ongeveer 20. “

Voor deze aanslag heeft de Britse regering zich nooit geëxcuseerd. Er is in 2022 een onderzoek verricht door Luis Moreno Ocampo, de aanklager van het Internationaal Hof van Justitite in Den Haag, waarop de Britse regering nu moet ingaan. De BBC Radio 4 en de World Service wijden aan deze geschiedenis vanaf dinsdag 3 oktober een serie, getiteld ‘The Mandates’. Daarin komt de treurige westerse onderdrukking van het Midden-Oosten aan bod.