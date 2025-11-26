Desastreuze gevolgen voor weidevogelparadijs voorlopig afgewend

Op verzoek van Vogelbescherming Nederland en de Natuur en Milieufederatie Gelderland heeft de Raad van State een besluit geschorst. Met dit besluit wilde de gemeente Nijkerk de regels versoepelen voor het scheuren van grasland in Arkemheen. Vogelbescherming is blij met de uitspraak, want Arkemheen is een essentieel broedgebied voor weidevogels, waaronder de grutto.

Boeren blijven voorlopig gebonden aan het verbod op het scheuren van grasland in het natuurgebied Arkemheen én aan de vergunningplicht die geldt in de rest van het beschermde weidevogelgebied in de gemeente Nijkerk.

Het scheuren van grasland is het omwerken of omploegen van een bestaande graszode. Boeren maken de grasmat mechanisch los, bijvoorbeeld met een ploeg of frees, waardoor de wortels breken en de bodem wordt geëgaliseerd. Het gras wordt zo vernietigd en de grond komt vrij voor herinzaai van gras. Deze praktijk van graslandvernieuwing leidt vaak tot intensief gebruikt grasland, met onder meer frequent maaien. Onderzoek toont aan dat dit gebruik grote negatieve gevolgen kan hebben voor weidevogels, met name hun jongen.

