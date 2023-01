Deri is ontslagen, maar Netanyahu doet er zijn best voor hem weer zijn plek terug te geven

Leden van alle partijen van de regerende coalitie waren maandag present op een bijeenkomst van de Shas-partij in de Knesset. En allen steunden Aryeh Deri die een dag eerder door premier Netanyahu was ontslagen als minister.

Premier Netanyahu zei: “We zullen alles doen om hem zijn rechtmatige plaats in de regering weer terug te geven.” Betzalel Smotrich van de Religieuze Zionisten zei dat het gevecht voor Deri wordt geleid door zijn fractiegenoot Simcha Rothman en door minister Yariv Levin van Justitie. Hij voegde eraan toe dat ”we hier zijn om u terzijde te staan er vanuit gaande dat dit een strijd is voor ons allemaal”. En Levin zei ”dat wanneer een rechter bepaalt wie ergens op zijn plaats is volgens criteria die hij bedenkt, of volgens de mening van een juridische adviseur, dan is dat geen democratie. De mening van een rechter is de wet niet, vaak is het het tegendeel. In een democratie komt het erop aan de mening van de meerderheid te respecteren”.

Netanyahu ontsloeg zondag Deri ”met een zwaar hart” als minister van Gezondheid en minister van Binnenlandse zaken. Dat gebeurde na een oordeel van het hooggerechtshof dat bepaalde dat zijn drie veroordelingen, waarvan de laatste keer voor belastingontduiking, hem ongeschikt maakte om als minister te dienen. Het wachten is nu op een truc die Netanyahu in staat stelt hem weer aan te nemen. Mogelijk een wetswijziging omtrent het recht van het hooggerechtshof om te bepalen of een regeringsbesluit als”onredelijk” moet worden afgewezen?