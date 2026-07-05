Derde meer opnames van ernstig ondervoede kinderen in het zuiden van Afghanistan

Artsen Zonder Grenzen stelt een zorgwekkende stijging vast van het aantal ernstig ondervoede kinderen in het zuiden van Afghanistan. Veel van de kinderen kampen ook met medische complicaties en hebben dringend levensreddende behandeling nodig.

Tussen januari en april is het aantal opnames van ernstig ondervoede kinderen, vaak jonger dan een jaar, in het therapeutisch voedingscentrum in Zuid-Afghanistan met ruim 30 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in de afgelopen drie jaar, zegt de organisatie.

In het centrum in de zuidelijke provincie Helmand zijn in de eerste vier maanden van dit jaar al meer dan 1500 kinderen met ernstige acute ondervoeding en medische complicaties opgenomen. In het centrum in Kandahar zijn meer dan 570 ondervoede kinderen opgenomen en zijn meer dan 300 patiënten doorverwezen naar andere zorginstellingen. De vraag naar behandeling is veel groter dan wat de teams aankunnen.