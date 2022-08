Demonstratie tegen Frontex bij detentiecentrum luchthaven Rotterdam

Tientallen deelnemers aan het No Border Camp dat deze

week in Rotterdam plaatsvindt houden vanaf dit moment (15:30 uur) een

demonstratie bij het detentiecentrum bij Rotterdam The Hague Airport

(Portelabaan 7) in solidariteit met de daar opgesloten vluchtelingen.

Met lawaai en spandoeken wordt aandacht gevraagd voor hun situatie en

protest geuit tegen het Nederlandse en Europese beleid van het opsluiten

en deporteren van vluchtelingen.

De organisatoren van de spontane demonstratie zeggen: ‘Het Europese

detentie- en deportatiesysteem is wreed, racistisch en kolonialistisch.

We strijden tegen dit systeem én voor vrijheid van beweging voor

iedereen.’

Het No Border Camp is afgelopen maandag van start gegaan. Enkele

honderden mensen uit diverse landen komen gedurende deze week samen voor

acties, ontmoetingen, workshops en cultuur met betrekking tot de diverse

aspecten van de strijd tegen het huidige migratiebeleid. De

internationale campagne ‘Abolish Frontex’ is een belangrijk speerpunt

van het kamp.