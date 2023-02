Democraten niet te vinden in de Staten-Generaal

Nederland moet kijken of asielzoekers buiten de Europese Unie hun asielprocedure kunnen doorlopen. Daarvoor moet opgetrokken worden met Denemarken, dat daar al mee bezig is, vindt een Kamermeerderheid. De Denen hebben een omstreden plan om mensen die asiel aanvragen naar Rwanda te sturen, in Afrika.

Ze zouden daar dan opgevangen worden en hun asielprocedure moeten afwachten. Het land wil daarvoor liefst samenwerken met andere Europese lidstaten. Als het aan de Kamer ligt, wordt Nederland daar een van. Naast de rechtse oppositiepartijen stemden ook coalitiepartijen VVD en CDA voor.

– Zegt RTLNieuws

“De rechtse oppositie”: FvD, BBB, JA21, PVV, Van Haga, Omtzigt.

Samen met VVD en CDA.

Er waren tijden, nog niet zo heel ver weg en lang geleden, dat andere coalitiegenoten over zoiets een onaanvaardbaar uitspraken.

Herinneren wij ons nog Lousewies van der Laan, die Verdonk en daarmee het kabinet de laan uitstuurde vanwege gelieg en gedraai om godbetert Ayaan Hirsi Ali. Tot chagrijn overigens van de pluchebekleders van D’66 in Balkenende II.

Maar het blijft ijzig stil bij D’66 en ChristenUnie nu. Er staan Hogere Belangen op het spel dan die van vluchtelingen uit een verdroogde Afrikaanse dictatuur die afgeschoven mogen worden naar een VS-protectoraat, inmiddels lid van het Britse Gemenebest als subkolonie. Dictatuur en land van de grootste genocide sinds 1945.

En voor de zekerheid: er is nog geen “asielzoeker” uit Groot-Brittannië of Denemarken doorgestuurd naar Rwanda. Het zal ook niet gebeuren.

Maar het mag aan de grote klok gehangen worden: “Wij van de VVD en het CDA zijn net zo rabiaat tegen vreemdelingen als zullie daar hoor. De nieuwe coalitie staat al bijna klaar.”

Zoveel bestuurlijk talent voorradig tenslotte bij die partijen. Was Eerdmans niet ooit wethouder? En vergeet Annabel “de mooie ovens van Hitler” Nanninga ook even niet.

Het geschiedde in die dagen ook dat een geheel andere coalitie stemde voor het invoeren van een correctief referendum. Tot schande van SP, PvdD (hoewel, die waren betrokken bij het beruchte “Oekraïnereferendum – en het initiatief kwam van de SP), GL en PVdA.

Laat alle hoop op democratisch gehalte van de Tweede Kamer maar varen.

– Uitgelichte afbeelding: By I, Inisheer, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2529242