Definitieve implosie van BIJ1 nabij

De definitieve implosie van BIJ1 lijkt nabij nu de twee resterende Amsterdamse raadsleden uit de partij stappen. De tankies en de intersectionele warhoofden zullen binnenkort op zoek moeten naar een nieuwe sekte partij.

Plaatsvervangend fractievoorzitter Dinah Bons leverde vorige week in het Parool stevige kritiek op haar collega Nilab Ahmadi, die volgens haar volledig ongeschikt is voor het raadswerk. Ahmadi pikte die kritiek niet en haalde vandaag in NRC flink uit naar Bons. Ze kreeg daarbij de steun van fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen die al een tijdje thuis zit als gevolg van een burn-out.

Veldhuyzen keert na de zomer terug als raadslid, wat betekent dat Bons haar zetel op moet geven. Vorig jaar stapte Carla Kabamba, het derde raadslid, al uit de partij. Na de zomer is BIJ1 dus niet meer vertegenwoordigd in de Amsterdamse gemeenteraad.

Het wachten is nu op het moment dat ook Simons het voor gezien houdt bij deze maffe sekte. Kunnen we definitief ‘vaarwel’ zeggen tegen deze politieke tragikomedie.

Omdat het artikel in NRC achter een betaalmuur zit, hier de samenvatting van het hele gebeuren bij het Parool.

Uitgelichte afbeelding: Uit de tijd dat het nog ergens over ging – Door Myrthe Minnaert – The author emailed them to committee permissions-nl@wikimedia.org and to me on 7 March 2021., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101295106