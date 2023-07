De*beweging slaat de handen ineen

Uw kracht ligt in organisatie. Of de*beweging dat zal blijken te zijn? Hopelijk wel.

Twee berichten:

Samen staan we sterker. Als sociale bewegingen slaan we de handen ineen om eindelijk broodnodige verandering te forceren.

De klimaatcrisis, woningnood, extreme armoede en ongelijkheid, een afgebroken publieke sector, racisme, discriminatie en vreemdelingenhaat; Nederland wordt geraakt door een clusterfuck aan door de politiek veroorzaakte crises. De politiek gaat deze crises niet uit zichzelf oplossen.

Daarom maken we als sociale bewegingen richting de Tweede Kamerverkiezingen en daarna een krachtige vuist, en zetten we in solidariteit druk op het realiseren van een gedeelde visie voor Nederland. Het kabinet is gevallen, de*beweging staat op.

Meer dan vijftig actiegroepen slaan de handen ineen en vormen een gezamenlijke coalitie: de*beweging. In aanloop naar de verkiezingen en daarna, wil de*beweging een krachtige speler zijn voor een democratisch, sociaal en anti-racistisch Nederland. Onder andere Extinction Rebellion, Woonprotest en Migreat zijn bij de coalitie aangesloten. Volgende week woensdag 19 juli, lanceert de coalitie een gezamenlijk manifest.

Volgens de*beweging hebben de afgelopen jaren laten zien dat verandering niet uit de politiek komt. “De klimaatcrisis, wooncrisis, armoede, institutioneel racisme en vreemdelingenhaat, Nederland wordt geraakt door een clusterfuck aan door de politiek veroorzaakte crises.” aldus woordvoerder Savannah Koolen. “Het zou naïef zijn om te verwachten dat de politiek uit zichzelf de problemen zou oplossen die ze heeft veroorzaakt. Willen we dat er iets verandert, dan zullen we dat zelf moeten afdwingen met actie en solidariteit.”

De belangrijke politieke thema’s van deze tijd hangen volgens de*beweging nauw samen. “Het toeslagenschandaal laat zien hoe een falende overheid als eerste mensen van kleur raakt, je kunt armoede niet stoppen zonder een einde te maken aan de macht van grote bedrijven en het is onmogelijk de klimaatcrisis te bestrijden zonder het economische systeem fundamenteel te veranderen.” aldus Koolen, “Alleen door deelstrijden te verbinden kunnen we de verandering voor elkaar boksen die nodig is.”

