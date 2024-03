Debat eindverslag informateur Putters

De Tweede Kamer debatteert vandaag over het eindverslag van informateur Putters. Hier live te volgen.

Update: Wilders wil oud-Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) en Richard van Zwol (CDA) als nieuwe informateurs. Volgens hem kan het nieuwe kabinet er dan nog vóór het zomerreces staan.

Van Zwol is een zwaargewicht. Hij was secretaris-generaal (hoogste ambtenaar) bij zowel Algemene Zaken als Financiën. Sinds 1 oktober 2017 is hij Staatsraad in de Afdeling Advisering van de Raad van State. Van Zwol was voorzitter van de Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050. Die commissie concludeerde o.a. dat beperking van het migratiesaldo nodig is om een zelfde welvaart te kunnen behouden. Wat ook meteen duidelijk maakt waarom Wilders hem voordraagt als informateur.

Update: Wilders gaat niks meer weggeven, De Grens Is Bereikt. Vanaf nu wordt er keihard onderhandeld. Dat wordt nog lachen.

Update: Wilders gaat zich aan de begrotingsregels houden, maar hij weigert te zeggen dat hij gaat bezuinigen. Het één vloeit logisch voort uit het andere, maar dat gaat Wilders natuurlijk niet toegeven.

Update: dreigende taal van Yeşilgöz. Als deze formatiepoging mislukt, krijgen we een links kabinet. “Dan rolt de bal naar de heer Timmermans”.

Update: Omtzigt wringt zich in rare bochten. De rechtsstatelijke afstand tot de PVV is nog steeds even groot, maar dat is niet erg want het wordt een extraparlementair kabinet en dan is er niks aan de hand.

Update: Jettten belooft dat er geen lid van D’66 zal toetreden tot het zogenaamde programkabinet

Update: Van der Plas vindt het schandalig dat de oppositie oppositie belooft te voeren.

Update: Bontenbal belooft ook geen bijdrage te leveren aan het “programkabinet”, tenzij het CDA de premier levert…

Update: “Programkabinet” is een witwasoperatie, zegt DENK

Update: Ouwehand: Er is klaarblijkelijk geen Kamermeerderheid die de democratische rechtsstaat wil beschermen. Wat zijn de woorden van NSC waard?

Update: De ChristenUnie zal geen bijdrage leveren aan het zogenaamde programkabinet.

Update: Dassen: VVD en NSC normaliseren “ultranationalisme” van een eenmanspartij

