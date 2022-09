Dear aunt Lilibeth

Dat zette Koning Felipe van Spanje boven zijn brieven aan deze vrouwelijke paus van Duitse afkomst. Maar Mandela? Die noemde haar vanaf zijn eerste ontmoeting gewoon ‘Elizabeth’. En zo hoort het!

Ik word op dit moment gek van de tranenstorm, vooral op de BBC. Van de doden…? Hou toch op. Ik ben hopeloos anglofiel, ik beken het, mijn vader woonde acht jaar in Engeland, mijn oudste zoon draagt als tweede naam Winston, ik bewonder de Magna Charta als aanloop naar de democratie, en ik ben republikein – dus hier toch negen kleine puntjes…

1. Er zijn ongeveer 10 miljoen armen in G-Br. Die zijn er al tientallen jaren, en dat aantal gaat zich deze winter verdubbelen. Er gaan vele duizenden doden vallen, ouderen die in hun bevroren huizen na een paar dagen of weken doodgevroren worden aangetroffen…

2. Brexit en de leugencampagne van B. Johnson en het zwijgen van ERII. Zij had de doorslag kunnen geven.

3. Het aankomende failliet van de National Health Service – ooit de parel aan de Labour-kroon.

4. Haar zoon, verkrachter van minderjarigen Andrew. Hij kreeg wel een soort Bernhard-strafje, zoals geen uniformen en geen officiële taken meer… nou, dat doet pijn hoor! Oeioei! En zijn slachtoffers zijn daar dolblij mee!

5. Ik heb haar nooit over Apartheid gehoord.

6. Diana – die snapte ’t. Als je dan toch de prinsesselijke piassin uit moet hangen, maak er dan wat van en ga aidslijders de hand schudden terwijl niemand dat nog durft. Omdat zij ’t wel snapte, kreeg ERII nogal de schurft erin.

7. Racisme in G-Br. Het enige positieve dat ik daarover weet, is dat zelfs Joodse nazivluchtelingen veel kansen kregen in G-Br… ik denk meteen aan lord Lew Grade, geboren als Lew Winogradsky in Oekraïne als deel van het Russisch keizerrijk , lord Polak, lord Cohen, lord Neuberger, rabbi lord Jonathan Sacks, rabbi lord Immanuel Jakobovits en baron Alf Dubs, in 1938 als kind uit nazi-Duitsland (Praag) gevlucht. Die – en meer – zitten of zaten allemaal in het House of Lords.

8. Ze was het hoofd van de Church of England. De vrouwelijke paus dus. Ik heb haar alleen nooit in een adem iets horen zeggen over het goede, het ware en het schone, (bonum, verum, pulchrum) noch over het eerste gebod voor elke gristenmensch: de liefde. Zie ook puntje 1 over armoede.

9. Ze was nogal Duits, gezien haar afkomst, gezien dat haar grootvader als Britse koning nog gewoon ‘von Saxen-Coburg und Gotha’ heette. Hij veranderde dat in ‘Windsor’ nadat Gotha-bommenwerpers op 13 juni 1917 Londen hadden gebombardeerd. Maar ERII moest zonodig weer met een Grieks-Deense, lees: Duitse prins trouwen wiens vader en moeder beiden Duitse edellieden waren. Ach ja, bloed kruipt…

– Uitgelichte afbeelding: beeld van Cross & Bones, een weggeplaveide begraafplaats van naamloze armen in Londen, ongewijde aarde (foto AJvdK)