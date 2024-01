De zwijgende meerderheid zwijgt niet meer in Duitsland

Noem het kinderachtig, maar ik keek in de eerste plaats eens naar de opkomst van demonstranten voor de democratie en dus tegen AfD in de streek waar mijn voorouders, wier naam ik draag, vandaankwamen.

Welnu:

Ze kwamen met zijn duizenden. In Kleef heeft zondag de grootst demonstratie in haar recente geschiedenis plaatsgevonden. De burgers gaven een teken voor de democratie. Zelfs de politie had het moeilijk bij het schatten van het aantal deelnemers. „Toen de kop van de demonstratie op het Synagogeplein was aangekomen kwam de staart bij het station pas in beweging,” stelde de demonstratieleiding ’s middags vast. De politie schatte de opkomst op tenminste vijfduizend, vermoedelijk waren het er meer.

Meldt de Rheinische Post.

Gisteren kwamen in Kevelaer meer dan drieduizend mensen op straat.

Over het hele land – overigens vooral in het westen – wordt op ongekende schaal gedemonstreerd voor de democratie en tegen de AfD. In Hamburg en München moest de demonstratie op zeker moment wegens de te grote opkomst worden afgeblazen. Het gaat in totaal om meer dan een miljoen demonstranten en de mobilisatie gaat door.

Wat heeft Duitsland dat Nederland niet heeft? Een verleden met nazibewind dat aan deportatie en industriële massamoord deed, en een partij die in het geniep plannen voor herhaling smeedt. In Nederland wordt een racistische Führer voor mild uitgemaakt als hij voorlopig even afziet van zijn “kopvoddentaks”. Er wordt serieus met dat stuk tuig onderhandeld over een kabinet, onder leiding van een PvdA-informateur van joodse achtergrond.

Nederland is verschrikkelijk.

– Uitgelicht: videostill demonstratie in Hamburg