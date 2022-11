De zwaargewichten van ON en hun blonde serveersters: ‘Hé, jij daar, doe mij nog ’s effe een nieuwe vraag…’

Foute grap: Wat is het verschil tussen een blonde serveerster oftewel BD van ON en een journaliste? In de supermarkt drinkt de BD van ON een pak sap bij het schap leeg, volgens de instructie: ‘Hier openen’. De journaliste echter zoekt de leukste vakkenvuller en vraagt: ‘Hoeveel alcohol zit hier eigenlijk in? Mag jij al drinken en hoe laat zullen we vanavond gaan oefenen dan?’

De serveersters van ON kennen hun tekst fan-tas-tisch.

Die luidt: ‘Wat vind jij, Thierry****?’

Dus niet, herhaal NIET en dus NOOIT ‘Hoe bedoel je dat, Th.,..’ of ‘Maar vorig jaar zei je nog…’ of ‘Dat is me niet duidelijk, leg dat nog eens…’ of helemáál niet: ‘Dat klopt niet, want het CBS en het CPB en het ministerie, en de hele NRC en de Volkskrant en de Kamermeerderheid zeggen juist…’

En natuurlijk nog helemaal niet ‘Ik onderbreek je even, en terug naar de hoofdvraag…’ en helemaalst niet ‘Op dat punt moet ik je echt tegenspreken en NEE, NEENEE! ik zeg toch N-E-E-E-E! dank voor je toelich – NEE-EE-EE zeg ik toch, godsammekrake! Kop dicht! We gaan nu over naar…’

UITGELEKT MEMO VAN ON AAN DE SERVEERSTERS:

****Beste meisjes: je moet elke keer een andere naam noemen, begrijp je? Dus als Thierry is geweest, dan zeg je ‘Gideon’. Hebben jullie dat? En als die is geweest dan zeg je ‘Paul’. Die drie ALLEEN MAAR – en in die volgorde! Daarna hou je je kop! Dat betekent: mondje dicht totdat Th, Gi of P klaar is. Dat die klaar zijn kun je merken doordat je op een warmtekussen zit, en ik dan de stroom omhoog gooi, zodat je opeens een warme k… kont krijgt. Maar je MOET blijven zitten en vooral NIET verschrikt of blij kijken. Wij zorgen dat er steeds iemand zit met de juiste naam. Drie namen! Dat kejje toch wel? En nou niet meteen gaan jankgrienen dat ik zo streng ben, godverdomme! Hou op! DRIE BLOODY NAMEN! MEER VRAAG IK NIET! ANDERS BETÁÁL IK NIET!

O, dan is het opeens droog hè… dacht ik wel.

Arnold.

Grappig hoe ik op me ouwe dag toch nog doorkrijg hoe verwend we journalistiek zijn, hoe gepamperd door Mariëlles Tweebeekes, Rozen Moggrés en hunne zusteren – NIKS BLOND! Zie je toch! Dat bedoel ik! Precies!

Aanstaande 1 december beginnen weer de 6 introductiebijeenkomsten voor de voorbereidingcursus (24 weken) ‘Panels leiden en er niet aan lijden voor beginners, blondines en serveersters‘ als voorbereiding op de NVJ-academy cursus ‘Blond en toch niet dom! Hoe je voorkomt dat je je hersens spoelend wegblondeert‘ ism sponsor l’Oréal. Docent: Thomas…. Bruning! Ja, juist ja: jazeker, die! Ja, natuurlijk vanwege zijn naam!

We konden geen rechtenvrije foto’s van ON-presentatrices met een Arisch uiterlijk vinden, dus jullie moeten het doen met het kale hoofd van Arnold Karskens. Sorry! – Door Sebastiaan ter Burg from Utrecht, The Netherlands – Arnold Karskens, oorlogsverslaggever, bij de NVJ Nacht van de Journalistiek, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92239585