De zevendedagsvos die zijn marxistisch-leninistische haren niet verliest

Worden niet twee musjes om een penningsken verkocht? En niet een van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader.

En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld.

Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.

Geen musje valt zonder de hemelse Vader, zo laat Matth. 10:29-31 weten. Een canonieke bron waarmee men in de Ene Algemene (Katholieke, vertaalt men in de apostolische belijdenis) Kerk uit de voeten kan, een tekst die uitnodigt tot een diervriendelijk christendom.

En wat dan nog, vraagt u waarschijnlijk. Ik kan het nog erger maken voor u die graag op het christendom scheldt en zich een hele held voelt door het woord lekker verkeerd te spellen. Er is als bekendste heilige in de Rooms-Katholieke Kerk Franciscus, en de vorige paus heeft in zijn op het Zonnelied geïnspireerde encycliek Laudato sí de weg gewezen naar een algemene natuur-/diervriendelijke Kerk. De encycliek wordt geïnterpreteerd als een christen-anarchistische tekst (wellicht kom ik daar op terug).

Waarom dit, hoor ik u nog steeds vragen. Welaan, ik zie geen reden om terwille van beoogde diervriendelijkheid te kiezen voor een in de Verenigde Staten ontwikkeld gezelschap met in Nederland (…even zoeken) zesduizend leden, de Zevendedagsadventisten. Maar in principe zou ik zeggen: ieder diertje zijn of haar geestelijk pleziertje zolang je anderen niet benadeelt. En hier kom ik bij de aanleiding tot bovenstaande.

Een week voor de verkiezingen waarvoor de linkerflank alle zeilen moet bijzetten komt een van de oprichters van de Partij voor de Dieren met het verhaal dat rechtse dierenvrienden zich niet (meer) in de partij herkennen, dat de partij zich te veel met mensenzaken bezighoudt in plaats van met dieren. De oprichter stapt als lid van de Eerste Kamer niet een week voor de verkiezingen uit de partij om die te dwarsbomen, maar om haar te redden. Zegt hij.

Kijk, zo iemand noem ik een gluiperd, en het is wel duidelijk dat deze Koffeman de partij onder leiding van Esther Ouwehand zo veel mogelijk wil dwarszitten. Waarom blijft onduidelijk. Misschien is zijn marxistisch-leninistische achtergrond een verklaring (reclame ontwerpen voor de SP, filmpjes tegen Timmermans, tomaten enzovoort). Een mengsel van ml en zoiets obscuurs als zevendedagsadventisme, is het een verklaring voor dit wangedrag?

Laat ik zeggen dat het geen reclame is voor die kerk. En dat van het marxisme-leninisme de honden geen brood lusten is al wel zo’n 36 jaar duidelijk. De SP is allang weer een klein sekteachtig partijtje. En dat wil Koffeman ook graag zien voor de Partij voor de Dieren.