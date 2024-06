De zee is vrij, de zee is van iedereen, maar we lopen nu wel tegen de grenzen aan

Windmolenparken, visgronden, natuurbescherming – de verschillende belangen op de Noordzee komen niet zelden met elkaar in botsing. Wageningen Marine Research onderzoekt de ecologische impact van economische activiteiten en heeft daarmee een heel eigen rol in de Noordzeetransitie. “Wij zullen nooit zeggen dat iets niet mag. Het is aan de beleidsmakers om te beslissen.”

Iedereen wil iets van de Noordzee. Vissers, de scheepvaart, de energiesector, Defensie, baggeraars en natuurbeschermers verdringen elkaar om hun belang op de Noordzee na te streven. Daarbij kunnen ze elkaar danig in de weg zitten. Het Noordzeeakkoord van 2020, waar vertegenwoordigers van verschillende partijen aan meewerken, moet al die botsende belangen en spanningen in goede banen leiden. Verdere uitwerking gebeurt via het Noordzee-overleg en de veranderingen die op stapel staan zijn zo groot dat gesproken wordt van de Noordzeetransitie. Verder onder te verdelen in drie grote domeinen: de energietransitie, de voedseltransitie en de natuurtransitie.