De zachte krachten die zeker zullen winnen

Ongeveer het laatste levensteken dat we kregen van onze makker Le Roi Danse (Willem de Jonge) was naar aanleiding van het Orchestre Debout: “De zachte krachten zullen zeker winnen”.

Vandaag speelt er een orkest, niet op de A12 in Den Haag. Wel het A12-orkest.

De politie roept om dat de waterwerper ingezet zal worden tegen deze zachte krachten.

I joined the protest on the A12 of @NLRebellion today. Couldn’t stay on the sidelines anymore. Stop fossil subsidies now. Stop accelerating climate disaster.https://t.co/YKmjM430Cz pic.twitter.com/vz8KSUsNGw

— Michel van der Aa (@vanderaanet) March 11, 2023