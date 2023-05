De Westoever staakt na de dood van hongerstaker Khader Adnan (44)

Op de door Israel bezette Westoever is een nationale staking uitgeroepen als protest tegen de dood van Khader Adnan uit Arraba (ten zuiden van Jenin) in de Israelische Nitzan gevangenis na een hongerstaking van 86 dagen. De 44-jarige Adnan werd op 5 februari gearresteerd en was een zogenoemde ”administratieve gevangene”, wat inhield dat er geen aanklachten tegen hem waren ingediend en hij zich er ook niet tegen kon verweren. Hij was vanaf dag één van zijn gevangenschap in hongerstaking en weigerde medische zorg of medische tests.

Adnan, die volgens Israel een vooraanstaand woordvoerder en leider van de Islamitische Jihad was, was eerder opgepakt en zat bij elkaar 12 jaar in Israelische gevangenissen, de meeste tijd als ”administratieve gevangene”. In 2011 pleitte Amnesty International voor zijn vrijlating omdat er geen aanklacht tegen hem, was ingediend. Adnan hield eerder ook al hongerstakingen. In 2012 trok zijn hongerstaking grote belangstelling. Hij werd toen na 67 dagen vrijgelaten. Veel gevangenen volgden zijn voorbeeld. In 2015 hield hij een staking van 55 dagen.

Dit keer liep het anders. Zijn familie waarschuwde al twee weken dat zijn leven gevaar liep. De Israelische groep Physicians for Human Rights Israel (PHRI) sloot zich bij die waarschuwingen aan. De voorzitter van PHRI, Lina Qasem-Hassan maakte een paar dagen voor zijn dood een rapport op waarin zij concludeerde dat hij onmiddellijk naar een ziekenhuis diende te worden overgebracht. Israel weigerde dat echter. Dinsdagmorgen werd hij bewusteloos aangetroffen op de vloer van zijn cel. In het Israelische Assaf Harofeh-ziekenhuis werd hij korte tijd later dood verklaard.

De Palestijnse premier Mohammed Shtayeh beschuldigde Israel er onomwonden van hem te hebben vermoord, een beschuldiging die alleszins waarschijnlijk lijkt en die dan ook van diverse kanten door Palestijnen werd herhaald. Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg om een internationaal onderzoek (dat er natuurlijk nooit zal komen). Vanuit Gaza werden drie lullige raketjes op Israel afgevuurd, evenals een mortiergranaat. Maar de staking werd vrij algemeen nageleefd. Israel bereidt zich voor op meer. Het zou best kunnen dat het Khader Adnans populariteit en bekendheid ernstig heeft onderschat.

– Uitgelichte afbeelding: By me – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18479743