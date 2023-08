De vleermuisvriendelijke tuin

Veel vleermuissoorten hebben het zwaar in Nederland, onder andere door het verlies van hun natuurlijke habitat. En met de vele tuinen in Nederland – zo’n 5,5 miljoen – kunnen we vleermuizen een handje helpen door onze tuinen vleermuisvriendelijk in te richten. Maar hoe doe je dat dan?

Vleermuizen in de tuin zijn voor ons mensen fijn. Ze eten veel insecten waar wij als mensen last van hebben en helpen om plagen te voorkomen. En voor vleermuizen kunnen tuinen onderdeel zijn van hun jacht- en woongebied. Een win-win situatie. Daarnaast zijn vleermuizen ook nog eens prima buren, die voor weinig overlast en prachtige – nachtelijke – luchtacrobatiek zorgen.

– Uitgelichte afbeelding: Door Barracuda1983 – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2077104